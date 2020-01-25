Жертвами землетрясения в Турции стали 22 человека, а количество пострадавших составляет 1 030, обрушились минимум 30 домов.
По предварительным данным, не менее пяти домов обвалились в провинции Элязыг, еще 25 – в уезде Доганйол в провинции Малатья.
Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум предупредил граждан, чтобы они не входили в дома, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются. В связи с этим поврежденные здания до сих пор представляют угрозу.
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Напомним, землетрясение в Турции произошло 24 января. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки имели магнитуду 6,8 баллов.
#elazığ #deprem pic.twitter.com/7qTsYhFWeP
— KARA KARTAL (@Bjk1903ankara) January 24, 2020
После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4.
Землетрясение ощутили на севере Сирии, в Ливане и Ираке.
Источник: Anadolu
Фото: KARA KARTAL