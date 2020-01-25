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Факты / Мир

Землетрясение в Турции: погибли 22 человека, разрушено более 30 зданий

Жертвами землетрясения в Турции стали 22 человека, а количество пострадавших составляет 1 030, обрушились минимум 30 домов.

По предварительным данным, не менее пяти домов обвалились в провинции Элязыг, еще 25 – в уезде Доганйол в провинции Малатья.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум предупредил граждан, чтобы они не входили в дома, которые могут обвалиться, поскольку афтершоки до сих пор продолжаются. В связи с этим поврежденные здания до сих пор представляют угрозу.

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Напомним, землетрясение в Турции произошло 24 января. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки имели магнитуду 6,8 баллов.

После самого землетрясения было зарегистрировано 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Землетрясение ощутили на севере Сирии, в Ливане и Ираке.

Источник: Anadolu

Фото: KARA KARTAL

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