За даними Геологічної служби США, у водах Карибського моря біля острівних країн Куба та Ямайка стався потужний землетрус магнітурою 7,7 бала.

Місцеві видання повідомили про загрозу цунамі у водах Карибського моря після руйнівного землетрусу.

Землетрус стався за 70 миль (112,7 кілометри) на південний захід від Куби та за 73 милі (117,5 кілометри) на північний захід від Ямайки.

Користувачі Twitter пишуть, що земля навколо буквально здригається.

Читайте: Землетрус в Туреччині: загинули 22 людини, зруйновано понад 30 будівель

The earth is still shakes. Cayman got most Jamaica and Cuba felt it long #earthquake pic.twitter.com/F0y6furcWE

— Kheno Campbell® (@kash_191) January 28, 2020