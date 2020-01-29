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Факты / Надзвичайні події

Ураган в Чехии повалил деревья и оставил без света 15 тыс. домов

28 января в Чехии из-за мощного урагана около 15 тыс. домохозяйств остались без света.

Вследствие стихийного бедствия пострадали автомобили, десятки деревьев и электроопор.

Установлено, что впервые зафиксировали молнии и ураганный ветер в регионе Хеб возле границы с Германией.

Ураганный ветер также заметили в Праге. Он задел Устецкий, Либерецкий, Пльзеньский края.

Читайте: Ураган и ливни в Европе: тысячи домов без света, семеро погибших

На высоковольтных линиях произошло 14 аварий, деревья падали на провода линий электропередач.

Установлено, что самая серьезная авария произошла в Кладно, Беруни и на западе Праги.

Пожарным приходилось выезжать на вызовы десятки раз.

Ранее Факты ICTV писали, что ураган Лоренцо усилился до максимальной категории.

Источник: Novinky

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