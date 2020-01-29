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Факти / Надзвичайні події

Ураган в Чехії повалив дерева і залишив без світла 15 тис. будинків

28 січня у Чехії через потужний ураган близько 15 тис. домогосподарств залишилися знеструмленими.

Внаслідок стихійного лиха постраждали автомобілі, десятки дерев та електроопор.

Встановлено, що вперше зафіксували блискавки та ураганний вітер у регіоні Хеб біля кордону з Німеччиною.

Ураганний вітер також помітили у Празі. Він зачепив Устецький, Ліберецький, Плзенський краї.

Читайте: Ураган Лоренцо посилився до максимальної категорії

На високовольтних лініях сталося 14 аварій, дерева падали на дроти ліній електропередач.

Встановлено, що найсерйозніша аварія сталася у Кладно, Беруні та на заході Праги.

Пожежникам доводилось виїжджати на виклики десятки разів.

Раніше Факти ICTV писали, що ураган Лоренцо посилився до максимальної категорії.

Джерело: Novinky

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