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Факты / Надзвичайні події

В Сумах маршрутка врезалась в электроопору – 10 пострадавших

На перекрестке улиц Ремесленная и Курская в Сумах в 8.40 маршрутка въехала в электроопору.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров.

Врачи скорой помощи осматривают пострадавших, чтобы определить предварительные диагнозы и при необходимости госпитализировать.

В полиции говорят, что авария произошла из-за непогоды: водитель маршрутного автобуса Сумы-Кровное не справился с управлением и допустил столкновение с опорой электросети.

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Следственно-оперативная группа осматривает место ДТП. По результатам предварительной проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, из-за непогоды в восьми областях Украины обесточены 397 населенных пунктов, в частности 72 – в Сумской.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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