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Факты / Надзвичайні події

В Днепре произошло тройное ДТП – есть погибшие

В Днепре на улице Маршала Малиновского столкнулись три легковых автомобиля.

Погибли водитель и пассажир автомобиля Opel Omega. Также пострадал водитель Daewoo Lanos.

– Погибли водитель автомобиля Opel Omega и пассажирка данного автомобиля, пострадал водитель автомобиля Daewoo Lanos, которого работники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу №6 города Днепр, – говорится в сообщении ГСЧС.

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В Днепре произошло тройное ДТП – есть погибшие / 6 фотографий

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции автомобиля Opel Omega и изъяли тела погибших. С проезжей части дороги было смыто топливо.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств аварии.

Ранее в Ровненской области в ДТП столкнулось 7 машин. В результате пострадало двое людей.

Фото: Информатор

Источник: ГСЧС

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