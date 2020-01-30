У Сумах маршрутка врізалася в електроопору – 10 постраждалих

На перехресті вулиць Реміснича та Курська у Сумах о 8.40 маршрутка в’їхала в електроопору.

Внаслідок ДТП постраждали 10 пасажирів.

Лікарі швидкої допомоги оглядають потерпілих, аби визначити попередні діагнози та при необхідності госпіталізувати.

У поліції кажуть, що аварія сталася через негоду: водій маршрутного автобуса Суми-Кровне не впорася з керуванням і допустив зіткнення з опорою електромережі.

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Слідчо-оперативна група оглядає місце ДТП. За висновками попередньої перевірки ухвалять відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, через негоду у восьми областях України знеструмило 397 населених пунктів, зокрема 72 – у Сумській.