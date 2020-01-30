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Факты / Украина

Непогода в Украине: без света остались около 400 населенных пунктов

В восьми областях Украины обесточены 397 населенных пунктов.

Такая ситуация сложилась из-за непогоды в стране, которая наблюдалась в ночь на 30 января.

Из-за сильного ветра и осадков проблемы с подачей тока наблюдаются в следующих областях:

  • Полтавская (201 населенный пункт без света);
  • Черниговская (88 населенных пунктов);
  • Сумская (72 населенных пункта);
  • Кировоградская (10 населенных пунктов);
  • Донецкая (10 населенных пунктов);
  • Черкасская (восемь населенных пунктов);
  • Днепропетровская (шесть населенных пунктов);
  • Запорожская (два населенных пункта).

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Из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции в городе Лисичанск Луганской области.

В результате без водоснабжения осталось около 23 тыс. абонентов. К работам по восстановлению привлекли бригаду КП Лисичанск водоканал.

К слову, из-за мощного урагана в Чехии остались без света около 15 тыс. домохозяйств.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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