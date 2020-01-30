Непогода в Украине: без света остались около 400 населенных пунктов

В восьми областях Украины обесточены 397 населенных пунктов.
Такая ситуация сложилась из-за непогоды в стране, которая наблюдалась в ночь на 30 января.
Из-за сильного ветра и осадков проблемы с подачей тока наблюдаются в следующих областях:
- Полтавская (201 населенный пункт без света);
- Черниговская (88 населенных пунктов);
- Сумская (72 населенных пункта);
- Кировоградская (10 населенных пунктов);
- Донецкая (10 населенных пунктов);
- Черкасская (восемь населенных пунктов);
- Днепропетровская (шесть населенных пунктов);
- Запорожская (два населенных пункта).
Читайте: До +7 и мокрый снег: погода на неделю в Украине (КАРТА)
Из-за порывов ветра были обесточены три насосные станции в городе Лисичанск Луганской области.
В результате без водоснабжения осталось около 23 тыс. абонентов. К работам по восстановлению привлекли бригаду КП Лисичанск водоканал.
К слову, из-за мощного урагана в Чехии остались без света около 15 тыс. домохозяйств.