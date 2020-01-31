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Факты / Надзвичайні події

Землетрясение в Румынии: толчки ощущались под Одессой

В районе горного хребта Вранча на территории Румынии 31 января в 3.26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла.

По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства, подземные толчки ощущались на территории Одесской области, но без негативных последствий.

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В ГСЧС отметили, что обращения от украинцев из-за землетрясения не поступали.

Напомним, 24 января зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера в районе города Виноградов в Закарпатской области. Специалисты говорят, что толчки происходили на глубине 6 км.

Перед этим, 3 декабря в 23.25 в районе села Станиславчик Бродовского Львовской области было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки дошли до 2 баллов.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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