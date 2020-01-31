Землетрус в Румунії: поштовхи відчувалися під Одесою

У районі гірського хребта Вранча на території Румунії 31 січня о 3.26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала.

За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, підземні поштовхи відчувалися на території Одеської області, але без негативних наслідків.

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У ДСНС наголосили, що звернення від українців щодо землетрусу не надходили.

Нагадаємо, 24 січня зафіксовано землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера в районі міста Виноградів у Закарпатській області. Фахівці кажуть, що поштовхи відбувалися на глибині 6 км.

Перед цим, 3 грудня о 23.25 в районі села Станіславчик Бродівського Львівської області було зафіксовано землетрус. Підземні поштовхи дійшли до 2 балів.