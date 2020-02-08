ДРБ викрило розкрадання 6,2 млн грн під час будівництва казарм ЗСУ

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили на розкраданні 6,2 млн грн директора одного з підприємств Волинської області.

Бюджетні кошти були викрадені під час будівництва казарм ЗСУ.

– Слідчі ДБР повідомили про підозру директору одного з підприємств Волинської області, у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, – повідомляє прес-служба ДБР.

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Слідство встановило, що підозрюваний вносив недостовірні відомості в акти виконаних робіт, а також завищував обсяги робіт та використаних матеріалів для будівництва казарм.

У разі доведення провини директору підприємства загрожує позбавлення волі на 7-12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Встановлюються факти можливої причетності військових посадових осіб до розкрадання бюджетних коштів.

До слова, у Києві затримали чиновника секретаріату Кабміну за підозрою у вимаганні хабара в розмірі 2,5 млн грн.