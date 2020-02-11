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Факты / Происшествия

В Грузии после схода двух лавин ищут украинца – МИД

Украинец мог оказаться под снегом из-за схода двух лавин в горах Грузии.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев отметил, что по предварительной информации, группа из пяти граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе города Местия, после чего один украинец не вернулся в свой номер.

– Вчера один из наших граждан – Евгений Щекотин – не вернулся к месту проживания (катались по одному), после чего начались его поиски, – сказал Погорельцев.

В горах города Местия 10 февраля сошло две лавины, и спасен в одной из них гражданин сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник.

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Продолжается поисково-спасательная операция местной службы по чрезвычайным ситуациям.

– С остальными членами группы пока связь установить нет возможности, поскольку они участвуют в поисковых работах. С владельцем помещения, где они поселились, договорились о связи с ними после их возвращения, – отметил Погорельцев.

Он добавил, что в районе, где проводятся поисковые работы, нашли тело. Сейчас личность погибшего устанавливается.

Ранее Факты ICTV сообщали, что из-за лавины в Гималаях погибли 70 человек.

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