У Грузії після сходження двох лавин шукають українця – МЗС

Українець міг опинитися під снігом через сходження двох лавин у горах Грузії.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев зазначив, що за попередньою інформацією, група із п’яти громадян України каталася у горах на лижах в районі міста Местія, після чого один українець не повернувся у свій номер.

– Вчора один з наших громадян – Євген Щекотін – не повернувся до місця проживання (катались поодинці), після чого почалися його пошуки, – сказав Погорельцев.

У горах міста Местія 10 лютого зійшло дві лавини, і врятований в одній з них громадянин повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник.

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Триває пошуково-рятувальна операція місцевої служби з надзвичайних ситуацій.

– З рештою членів групи наразі зв’язок встановити не має можливості, оскільки вони беруть участь у пошукових роботах. Із власником помешкання, де вони оселилися, домовлено про зв’язок з ними після їхнього повернення, – зауважив Погорельцев.

Він додав, що в районі, де проводяться пошукові роботи, знайшли тіло. Наразі особу загиблого встановлюють.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб.