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Факты / Происшествия

В Грузии нашли тело погибшего под лавиной украинца

В Грузии после схода двух лавин погиб украинец Евгений Щекотин, которого накрыло снегом на склоне горнолыжного курорта Тетнульд.

В течение двух дней спасатели искали тело украинском, который накануне не вернулся в свой номер.

Евгений Щекотин весь день катался один, оставив в номере противолавинные бипер и рацию. Найденое тело идентифицировали и подтвердили смерть украинца.

  • Євген Щекотін
  • Євген Щекотін
  • Євген Щекотін
  • Євген Щекотін
  • Євген Щекотін
  • Євген Щекотін
В Грузии нашли тело погибшего под лавиной украинца / 3 фотографии

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Накануне в окрестностях вершины Тетнульд сошли сразу две лавины. В районе схода лавины оказались четыре человека из Чехии. Спасатели оказали им помощь.

Один из спасенных туристов сообщил, что на склоне, где сошла лавина, был еще один лыжник – украинский турист.

К слову, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщал, что группа из пяти граждан Украины каталась в горах на лыжах в районе города Местия, после чего один украинец не вернулся в свой номер.

Источник: Rustavi2

Фото: Rustavi2

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