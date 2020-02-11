У Грузії після сходження двох лавин загинув українець Євген Щекотін, якого накрило снігом на схилі гірськолижного курорту Тетнульд.

Упродовж двох днів рятувальники шукали тіло українця, який напередодні не повернувся у свій номер.

Євген Щекотін увесь день катався наодинці, залишивши у номері протилавинні бипер і рацію. Знайдене тіло ідентифікували та підтвердили смерть українця.











У Грузії знайшли тіло загиблого під лавиною українця / 3 фотографии

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Напередодні в околицях вершини Тетнульд сталося сходження відразу двох лавин. В районі сходження лавини виявилися чотири людини з Чехії. Рятувальники надали їм допомогу.

Один із врятованих туристів повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник – український турист.

До слова, Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомляв, що група із п’яти громадян України каталася у горах на лижах в районі міста Местія, після чого один українець не повернувся у свій номер.

Джерело: Rustavi2

Фото: Rustavi2