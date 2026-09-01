Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередной обстрел РФ.

Сибига о массированной атаке РФ 1 сентября

Как заявил Сибига, эта и другие недавние атаки демонстрируют, что кремлевский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков реализма или подлинной готовности окончить войну, которую он не способен и никогда не сможет выиграть.

— В то же время он продолжает эскалацию террора, — отметил министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина готова прекратить войну, опираясь на реалии на поле боя и справедливые условия, а не на ультиматумы. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться без предварительных условий в нейтральном месте, чтобы найти реалистические решения, прекратить убийства и перейти к дипломатии. Однако Путин продолжает избегать такой встречи.

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Глава МИД призвал партнеров отказаться от иллюзий относительно истинных намерений президента РФ: он продолжает отвергать справедливые предложения по миру. В то же время, добавил Сибига, кремлевский диктатор делает ставку на баллистический террор против Украины, а также на будущие выборы в США и по всей Европе, не оставляя намерения использовать их в свою пользу, углубить внутренние разногласия и дестабилизировать единство Запада.

Кроме того, Сибига отметил, что нет альтернативы усилению давления на Москву со стороны партнеров и укреплению ПВО Украины, энергетической устойчивости в преддверии зимы.

– В этом контексте нам необходимо быстрое введение антибаллистических санкций, направленных против российского производства баллистических ракет, возобновление работы над полным использованием замороженных российских активов, а также другие санкционные шаги в Европе и за ее пределами, – добавил он.

В то же время Сибига отметил, что закон США о санкциях против РФ – инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом – является жизненно важным. После его принятия Сенатом мы ожидаем его скорейшего принятия Палатой представителей.

Эта демонстрация американской силы будет способствовать дипломатии, даст Москве сигнал о том, что игры закончились и заставит Путина сесть за стол переговоров, чтобы наконец прекратить это бессмысленное кровопролитие.

– Пора подать Кремлю сигнал, что имитация дипломатии больше не работает. Мир через силу, – отметил министр.

Напомним, что громкие взрывы прогремели в Киеве ночью 1 сентября. Российские беспилотники и баллистические ракеты атаковали жилые районы и железнодорожную инфраструктуру. По меньшей мере, 8 человек погибли.

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