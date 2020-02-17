В Киеве правоохранители вернули вещи певице Maruv, которую ограбили в январе.

– Через несколько дней после кражи правонарушителя задержали, он находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, – заявили в ГУ НП в Киеве.

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17 февраля следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз.

– Так случилось, что меня в январе ограбили, но мне повезло. Наши правоохранительные органы нашли этого человека и вернули мне часть вещей. За что им огромное спасибо, – заявила Maruv.







MARUV обратилась к украинцам из райотдела полиции / 2 фотографии

Напомним, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 неизвестные разбили стекло авто певицы MARUV и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.