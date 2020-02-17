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Факти / Надзвичайні події

MARUV звернулася до українців з райвідділу поліції

У Києві правоохоронці повернули речі співачці Maruv, яку пограбували у січні.

– Через кілька днів після крадіжки правопорушника затримали, він перебуває під вартою. За вчинений злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, – заявили у ГУ НП у Києві.

Читайте: Пограбування авто MARUV. У підозрюваного знайшли речі співачки

17 лютого слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз.

– Так сталося, що мене в січні пограбували, але мені пощастило. Наші правоохоронні органи знайшли цю людину та повернули мені частину речей. За що їм дуже дякую, – заявила Maruv.

MARUV звернулася до українців з райвідділу поліції / 2 фотографии

Нагадаємо, 11 січня у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 42 невідомі розбили скло авто співачки MARUV та викрали із салону сумку з грошима та коштовностями.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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