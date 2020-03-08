Два авто разбиты вдребезги: в ДТП на Тернопольщине пострадали пять человек

В Тернопольской области не разминулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.

– Водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, авто занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезалось в иномарку под управлением львовянина, – рассказали в ГУ НП в Тернопольской области.

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В результате аварии телесные повреждения и переломы получили водитель и трое пассажиров ЗАЗ. Также пришлось госпитализировать 4-летнего мальчика из Volkswagen Vento.

Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек.

Правоохранители установили, что за рулем микроавтобуса Mercedes Benz находился 31-летний местный житель.