Ночью 6 марта на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенская случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.
Автомобиль Subaru BRZ на большой скорости ушел в занос и влетел в электроопору. Пассажир скончался до приезда медиков.
Около 03.00 Subaru на большой скорости мчалось по проспекту. Возле перекрестка с улице Преображенской автомобиль занесло на мокрой дороге и он, снеся по пути оградительные столбики, влетел задней частью в столб.
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В Киеве на перекрестке автомобиль влетел в электроопору: погиб парень / 6 фотографий
От такого сильного удара Subaru получил сильные механические повреждения.
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От травм погиб и парень, ехавший на пассажирском сидении. На вид ему было около 25 лет. Водитель не получил серьезных травм и сидел в полицейском автомобиле.
По словам правоохранителей, его еще не проверяли на наличие алкоголя в организме, но явных признаков опьянения у него нет. Детали трагического ДТП устанавливает следствие.
Ранее в Киеве из-за нетрезвого водителя груженая алкоголем фура врезалась в столб.
Источник: Информатор
Фото: ИнформаторТеги: ДТП, ДТП в Киеве, КиевЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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