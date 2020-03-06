











В Киеве на перекрестке автомобиль влетел в электроопору: погиб парень / 6 фотографий

От такого сильного удара Subaru получил сильные механические повреждения.

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От травм погиб и парень, ехавший на пассажирском сидении. На вид ему было около 25 лет. Водитель не получил серьезных травм и сидел в полицейском автомобиле.

По словам правоохранителей, его еще не проверяли на наличие алкоголя в организме, но явных признаков опьянения у него нет. Детали трагического ДТП устанавливает следствие.

Ранее в Киеве из-за нетрезвого водителя груженая алкоголем фура врезалась в столб.