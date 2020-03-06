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Факты / Происшествия

В Киеве на перекрестке автомобиль влетел в электроопору: погиб парень

Ночью 6 марта на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенская случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

Автомобиль Subaru BRZ на большой скорости ушел в занос и влетел в электроопору. Пассажир скончался до приезда медиков.

Около 03.00 Subaru на большой скорости мчалось по проспекту. Возле перекрестка с улице Преображенской автомобиль занесло на мокрой дороге и он, снеся по пути оградительные столбики, влетел задней частью в столб.

В Киеве на перекрестке автомобиль влетел в электроопору: погиб парень / 6 фотографий

От такого сильного удара Subaru получил сильные механические повреждения.

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От травм погиб и парень, ехавший на пассажирском сидении. На вид ему было около 25 лет. Водитель не получил серьезных травм и сидел в полицейском автомобиле.

По словам правоохранителей, его еще не проверяли на наличие алкоголя в организме, но явных признаков опьянения у него нет. Детали трагического ДТП устанавливает следствие.

Ранее в Киеве из-за нетрезвого водителя груженая алкоголем фура врезалась в столб.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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