На Закарпатье поезд сбил микроавтобус – 5 пострадавших

Утром 5 марта на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек. ДТП произошло в селе Бороняво Хустского района.

Правоохранители установили, что за рулем микроавтобуса Mercedes Benz находился 31-летний местный житель.

Он объехал опущенный шлагбаум, проигнорировав красный сигнал светофора, и выехал на железнодорожный переезд.

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Сильный удар при столкновении откинул машину в кювет.

Все пять пассажиров микроавтобуса, кроме водителя, получили травмы различной тяжести: они были доставлены в больницу.

– Мы изъяли автомобиль и поместили его на площадку временного содержания транспортных средств Хустского отдела полиции. По факту возбуждено уголовное производство части 1 статьи 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Продолжаются следственные действия.

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