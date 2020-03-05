На Закарпатье поезд сбил микроавтобус – 5 пострадавших

Утром 5 марта на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек. ДТП произошло в селе Бороняво Хустского района.
Правоохранители установили, что за рулем микроавтобуса Mercedes Benz находился 31-летний местный житель.
Он объехал опущенный шлагбаум, проигнорировав красный сигнал светофора, и выехал на железнодорожный переезд.
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Сильный удар при столкновении откинул машину в кювет.
Все пять пассажиров микроавтобуса, кроме водителя, получили травмы различной тяжести: они были доставлены в больницу.
– Мы изъяли автомобиль и поместили его на площадку временного содержания транспортных средств Хустского отдела полиции. По факту возбуждено уголовное производство части 1 статьи 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Продолжаются следственные действия.
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