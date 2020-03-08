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Факти / Надзвичайні події

Два авто розбиті вщент: у ДТП на Тернопільщині постраждали п’ятеро людей

У Тернопільській області не розминулися автомобілі ЗАЗ-110307 та Volkswagen Vento.

– Водій ЗАЗ, 1995 року народження, не впорався з керуванням, авто занесло на мокрому асфальті та викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру транспортний засіб врізався в іномарку під керуванням львів’янина, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.

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Внаслідок аварії тілесні ушкодження та переломи водій та троє пасажирів ЗАЗ. Також довелося госпіталізувати 4-річного хлопчика з Volkswagen Vento.

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.

Правоохоронці встановили, що за кермом мікроавтобуса Mercedes Benz знаходився 31-річний місцевий житель.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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