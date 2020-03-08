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Факты / Происшествия

В Австралии три женщины подрались из-за туалетной бумаги

В австралийском городе Чуллора в супермаркете Woolworths три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги.

В ролике видно, как две женщины заполнили тележки упаковками туалетной бумаги, а третья сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку. Собственно это и послужило причиной ссоры, а затем и драки, которую пытались остановить сотрудники супермаркета и полицейские.

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Пострадавших в результате инцидента нет, поэтому правоохранители никого задерживать не стали.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновцах полиция составила админпротокол относительно 59-летней женщины, которая в общении со СМИ распространяла ложную информацию о коронавирусе Covid-19.

Источник: The Weekend Australian

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