В Австралии три женщины подрались из-за туалетной бумаги

В австралийском городе Чуллора в супермаркете Woolworths три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги.

В ролике видно, как две женщины заполнили тележки упаковками туалетной бумаги, а третья сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку. Собственно это и послужило причиной ссоры, а затем и драки, которую пытались остановить сотрудники супермаркета и полицейские.

Пострадавших в результате инцидента нет, поэтому правоохранители никого задерживать не стали.

A Bankstown mother and daughter have been charged, after a fight over toilet paper in Woolworths. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/P6VjuXyqg6

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 8, 2020