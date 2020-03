В Австралії три жінки влаштували бійку через туалетний папір

В австралійському місті Чуллора в супермаркеті Woolworths три жінки влаштували бійку через упаковку туалетного паперу.

У ролику видно, як дві жінки заповнили візки упаковками туалетного паперу, а третя вирішила, що це несправедливо та спробувала забрати у них одну упаковку. Власне це і слугувало причиною сварки, а потім і бійки, яку намагалися зупинити співробітники супермаркету та поліцейські.

Постраждалих в результаті інциденту немає, тому правоохоронці нікого не затримували.

A Bankstown mother and daughter have been charged, after a fight over toilet paper in Woolworths. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/P6VjuXyqg6

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 8, 2020