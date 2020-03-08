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Факти / Надзвичайні події

В Австралії три жінки влаштували бійку через туалетний папір

В австралійському місті Чуллора в супермаркеті Woolworths три жінки влаштували бійку через упаковку туалетного паперу.

У ролику видно, як дві жінки заповнили візки упаковками туалетного паперу, а третя вирішила, що це несправедливо та спробувала забрати у них одну упаковку. Власне це і слугувало причиною сварки, а потім і бійки, яку намагалися зупинити співробітники супермаркету та поліцейські.

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Постраждалих в результаті інциденту немає, тому правоохоронці нікого не затримували.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернівцях поліція склала адмінпротокол щодо 59-річної жінки, яка у спілкуванні зі ЗМІ поширювала неправдиву інформацію про коронавірус Covid-19.

Джерело: The Weekend Australian 

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