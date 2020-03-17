Во время проводов в армию: мужчина убил соседа ножом и пытался сжечь дом

На Днепропетровщине будущий военный убил хозяина дома ножом и пытался сжечь соседское помещение.

Трагедия произошла, когда одного местного парня собрались провожать в армию.

Поселком сразу поползли слухи о ссоре между двумя соседями, во время застолья. Люди даже не подозревают, что могло поссорить парня со старшим товарищем.

— Говорят, что зарубил, вроде-как, а как там произошло, я не знаю. Это к следователю, там расскажут. Сегодня, вроде, на эксперимент привозили, я видел несколько полицейских машин, и шли все во двор туда, — рассказывает знакомый мужчины Иван.

Дедушка задержанного утверждает, что к убийству может быть причастным не только его внук.

— Внуку дали повестку в армию. И еще двое друзей, такие же, как внук — и где им выпить? Я их не захотел, они ко мне и не обращались, потому что знают, что я противник выпивки. И они к нему пошли: бухали вчетвером, — рассказывает дедушка.

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Другие соседи предполагают, что причиной конфликта между мужчинами могла стать межнациональная рознь, ведь подозреваемый долгое время жил в России — там и сейчас находится его мать.

— Он сюда недавно приехал. У него мама живет в Москве. А Гришу, сколько живу, то знала. Сказать про него плохого ничего не могу. Не буйный человек, адекватный, — рассказывает соседка Людмила.

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Его уже взяли под стражу на время расследования. Парень признался в содеянном и готов сотрудничать со следствием.

— На теле умершего были обнаружены многочисленные телесные повреждения. Сведения об указанном уголовном правонарушении немедленно внесли в ЕРГР. Задержанный признался в содеянном уголовном правонарушении и сотрудничает со следственным отделением, — отметила инспектор Софиевского отделения полиции Ольга Бакун.

В полиции уже провели с подозреваемым несколько следственных экспериментов. Теперь ждут результатов судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, в Запорожской области задержали мужчину, который во время конфликта на свалке зарубил двух женщин и сжег их тела.