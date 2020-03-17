Під час проводів до армії: чоловік убив сусіда ножем та намагався спалити хату

На Дніпропетровщині майбутній військовий вбив господаря будинку ножем та намагався спалити сусідське помешкання.

Трагедія сталася, коли одного місцевого хлопця зібралися проводжати до армії.

Селищем одразу поповзли чутки про сварку між двома сусідами, під час застілля. Люди навіть гадки не мають, що могло посварити молодика зі старшим товаришем.

– Кажуть, що зарубав, ніби то, а що там сталось, я не знаю. Це до слідчого, там розкажуть. Сьогодні, мабуть, на експеримент привозили, бо я бачив декілька поліцейських машин, і йшли всі у двір туди, – розповідає знайомий чоловіка Іван.

Дідусь затриманого стверджує, що до вбивства може бути причетним не лише його онук.

– Онукові дали повістку в армію. І ще двоє друзів, такі ж, як онук, – і де їм випити? Я їх не схотів, вони до мене й не зверталися, бо знають, що я противник випивки. І вони до нього пішли: бухали вчотирьох, – розповідає дідусь.

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Інші сусіди припускають, що причиною конфлікту між чоловіками могла стати міжнаціональна ворожнеча, адже підозрюваний тривалий час жив у Росії – там і зараз перебуває його мати.

– Він сюди нещодавно приїхав. У нього мама живе у Москві. А Гришу, скільки живу, то знала. Сказати про нього поганого нічого не можу. Не буйна людина, адекватна, – розповідає сусідка Людмила.

Поліцейські затримали зловмисника за гарячим слідом. Його вже взяли під варту на час розслідування. Молодик зізнався у скоєному та готовий співпрацювати зі слідством.

– На тілі померлого було виявлено чисельні тілесні ушкодження. Відомості про вказане кримінальне правопорушення негайно внесли до ЄРДР. Затриманий зізнався у скоєному кримінальному правопорушенні та співпрацює зі слідчим відділенням, – зазначила інспектор Софіївського відділення поліції Ольга Бакун.

У поліції вже провели з підозрюваним кілька слідчих експериментів. Тепер чекають на результати судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, у Запорізькій області затримали чоловіка, який під час конфлікту на сміттєзвалищі зарубав двох жінок і спалив їхні тіла.