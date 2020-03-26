PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Хотел изнасиловать: в Киеве педофил вырвал ребенка из рук матери

В Киеве неизвестный мужчина напал на женщину с 8-летним ребенком, и вырвав мальчика из рук матери начал убегать.

— Мы шли с магазин. Ребенок ел круассан. Неожиданно мужчина выхватил у меня ребенка и побежал. Я начала бежать за ним, прося помощи у прохожих, однако всем было безразлично. Я догнала его и начала бить по спине, — рассказывает женщина.

Несмотря на шок, не тратя времени, женщина вызвала полицию, которая таки смогла выследить нападающего. Как оказалось во время допроса, 30-летний мужчина планировал за день изнасиловать двух детей.

Читайте: В Киеве парень заставил 11-летнюю девочку сняться в порно и изнасиловал

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 14-летнего парня.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка