Хотел изнасиловать: в Киеве педофил вырвал ребенка из рук матери

В Киеве неизвестный мужчина напал на женщину с 8-летним ребенком, и вырвав мальчика из рук матери начал убегать.

— Мы шли с магазин. Ребенок ел круассан. Неожиданно мужчина выхватил у меня ребенка и побежал. Я начала бежать за ним, прося помощи у прохожих, однако всем было безразлично. Я догнала его и начала бить по спине, — рассказывает женщина.

Несмотря на шок, не тратя времени, женщина вызвала полицию, которая таки смогла выследить нападающего. Как оказалось во время допроса, 30-летний мужчина планировал за день изнасиловать двух детей.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 14-летнего парня.