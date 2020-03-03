В Киеве парень заставил 11-летнюю девочку сняться в порно и изнасиловал

Прокуратура Киева завершила расследование в отношении 19-летнего парня в деле об изнасиловании 11-летней девочки.

Правоохранители установили, что злоумышленник после знакомства со своей жертвой потребовал, чтобы она отправляла ему свои фотографии в обнаженном виде.

Далее юноша заставил девочку принять участие в изготовлении видеопродукции порнографического характера.

После этого злоумышленник еще и изнасиловал малолетнюю и начал шантажировать ее, угрожая выложить в сети фотографии с ней. Чтобы избежать этого, задержанный требовал от жертвы деньги.

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За совершение преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 14-летнего парня.

Источник: Прокуратура Киева