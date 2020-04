Мощное землетрясение произошло в США

В Соединенных Штатах на территории штата Айдахо Геологическая служба США (USGS) зафиксировала подземные толчки магнитудой 6,5.

Эпицентр землетрясения находился возле города Чаллис на глубине 10 км.

Через полчаса произошло повторное землетрясение — магнитудой 4,6.

Данных о погибших и травмированных нет.

More on the M 6.5 earthquake — 72km W of Challis, Idaho that just occurred here: https://t.co/Wquf6zjw1L Please let us know what you felt here: https://t.co/mXSyJ1nPuS pic.twitter.com/Mvx09rXimg

— USGS (@USGS) April 1, 2020