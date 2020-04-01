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Факты / Происшествия

Мощное землетрясение произошло в США

В Соединенных Штатах на территории штата Айдахо Геологическая служба США (USGS) зафиксировала подземные толчки магнитудой 6,5.

Эпицентр землетрясения находился возле города Чаллис на глубине 10 км.

Через полчаса произошло повторное землетрясение — магнитудой 4,6.

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Данных о погибших и травмированных нет.

 

В конце марта в России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 463 км к югу от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источник: USGS

Фото: Dreamstime

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