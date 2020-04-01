Мощное землетрясение произошло в США

В Соединенных Штатах на территории штата Айдахо Геологическая служба США (USGS) зафиксировала подземные толчки магнитудой 6,5.
Эпицентр землетрясения находился возле города Чаллис на глубине 10 км.
Через полчаса произошло повторное землетрясение — магнитудой 4,6.
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Данных о погибших и травмированных нет.
More on the M 6.5 earthquake — 72km W of Challis, Idaho that just occurred here: https://t.co/Wquf6zjw1L Please let us know what you felt here: https://t.co/mXSyJ1nPuS pic.twitter.com/Mvx09rXimg
— USGS (@USGS) April 1, 2020
В конце марта в России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 463 км к югу от Петропавловск-Камчатского городского округа.
Источник: USGS