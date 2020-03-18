В Индонезии, к югу от курортного острова Бали, произошло мощное землетрясение силой 6,4 балла.

Европейский сейсмологический центр заявил, что землетрясение зафиксировано на глубине 10 километров.

Американская геологическая служба сообщила, что землетрясение произошло в 255 километрах к югу от города Нуса-Дуа.

Бюро погоды и геофизики Индонезии заявило, что угрозы цунами не было.

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О пострадавших и разрушениях информации пока нет, но отдыхающие рассказывали, что толчки были ощутимыми.

Как сообщалось, землетрясение в Турции амплитудой 5,7 балла было зафиксировано в феврале неподалеку границы с Ираном.