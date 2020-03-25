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Факты / Мир / Россия

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

В России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6.

Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет. Сейсмостанция Петропавловск сообщает, что землетрясение произошло на глубине 50 км.

Эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии в 463 км к югу от Петропавловско-Камчатского городского округа.

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К береговой линии — 317 км. Угроза цунами не объявлялась.

Также отмечается, что подземные толчки силой до 5 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловско-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовського и Усть-Бильшерецького районов.

Ранее в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 7 км к северу от столицы страны — Загреба.

Источник: МЧС России

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