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Факты / Происшествия

На Закарпатье произошло землетрясение

В Закарпатской области 28 апреля в 1.07 зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

По данным Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 3 км в районе города Ужгород.

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Напомним, 25 апреля произошло землетрясение в Одесской области. Оно стало отголоском подземных толчков, которые прозошли в Румынии.

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