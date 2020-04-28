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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті стався землетрус

У Закарпатській області 28 квітня о 1.07 зареєстрували землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

За даними Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 3 км у районі міста Ужгород.

Наголошується, що землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, 25 квітня стався землетрус в Одеській області. Він став відлунням підземних поштовхів, які сталися в Румунії.

Джерело: Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України

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