У Закарпатській області 28 квітня о 1.07 зареєстрували землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

За даними Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 3 км у районі міста Ужгород.

Наголошується, що землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, 25 квітня стався землетрус в Одеській області. Він став відлунням підземних поштовхів, які сталися в Румунії.

Джерело: Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України