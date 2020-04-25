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Факты / Украина

Землетрясение в Румынии: жители Одесской области ощутили подземные толчки

Землетрясение в Одесской области 25 апреля стало отголоском подземных толчков, которіе прозошли в Румынии.

По данным сейсмологических ресурсов, землетрясение магнитудой 4.72, 4.9 и 5.3 возникли в зоне горного хребта Вранча.

Это произошло около 1.00. Сильнее всего толчки ощущались на юге региона, в Буджаке.

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В Одессе их почувствовали в основном жители многоэтажек.

Напомним, 20 апреля у восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 41,7 километра.

Источник: Думская

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