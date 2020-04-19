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Факты / Происшествия

На Закарпатье зафиксировали два землетрясения (ОНЛАЙН-КАРТА)

В Закарпатской области утром, 19 апреля, зафиксировали сразу два землетрясения.

Об этом свидетельствует информация Главного центра специального контроля.

Первое землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 08.45. Второе — в 10.25 магнитудой 1,5 балла.

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На карте Главного центра спецконтроля указано, что землетрясения были неподалеку сел Великие Лазы, Холмцы, Цыгановцы, Подгорб и Глубокое Ужгородского района.

Ранее Факты ICTV писали, что в России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6.

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