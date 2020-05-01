Сутки на Донбассе: двое украинских военных получили ранения

За прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия, — заявили в штабе ООС.

Читайте: Боевики обстреляли позиции ВСУ у Новомихайловка — травмированы бойца

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный результате обстрелов.