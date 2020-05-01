Помстилися за смерть бійця: сили ООС знищили машину бойовиків

Українській бійці знищили вантажівку гібридних сил РФ у районі міста Золоте на Луганщині.

29 квітня влучили у транспортний засіб з протитанкового ракетного комплексу.

Бойовики везли на вантажівці боєприпаси на свої позиції.

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– Раніше у цьому районі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Також окупанти відкривали вогонь по житловим кварталам Золотого-4 та пошкодили декілька будинків цивільного населення, – кажуть у штабі ООС.

Мова йде про загибель бійця 93-ї бригади Холодний Яр Олексія Лісіна, який втратив життя від осколкового поранення 28 квітня.

Влучним пострілом наші захисники вкотре нагадали противнику про невідворотність покарання за свої злочинні дії, додають у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем, а також з протитанкового ракетного комплексу і гранатометів.