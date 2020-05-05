В поселке Подворки в Харьковской области похоронили 13-летнюю Кристину Пьянову, которую жестоко убили и обезглавили 30 апреля.

По версии следствия это сделала ее собственная мать.

Похороны прошли на кладбище в Подворках. Проводить школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины.

Читайте: Слышит голоса и видит будущее: подруга о женщине, которая отрезала голову дочери

Отец убитой Виталий Пономаренко рассказал, что отношения с ее матерью у него так и не сложились. Он прожил с ней меньше года — Татьяна выгоняла его из дома четыре раза.

— Последний раз, когда я был с ребенком, Татьяна сказала, что дочь видит насквозь. Мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю и вижу, кто чем дышит. Рассказывала, что было какое-то праздник, она проснулась — и уже знала, о чем ребенок думает. Кристина захотела шоколадку и мороженое. Так она утром встала и купила, а дочь удивилась, — вспомнил Виталий.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали женщину, которая шла обнаженная городом с пакетом, в нем находилась человеческая голова.

Источник: newsroom

Фото: newsroom