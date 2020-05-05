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Факты / Происшествия

Сбежалась вся улица: во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Во Львове в многоэтажном доме на улице Скрипника произошел взрыв газа, в результате чего начался пожар.

К тушению пламени было задействовано 7 единиц пожарной техники и 36 пожарных личного состава.

— На момент пожара в квартире находился владелец — мужчина 1981 года рождения, который получил термические ожоги 50% тела I степени.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в Львовскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении пресс-службы.

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Также спасатели осмотрели задымленные квартиры на соседнем этаже и эвакуировали на свежий воздух 4 человек.

Пожар удалось потушить менее чем за час.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева вспыхнула квартира. На момент пожара владельцев не было дома.

Источник: ГСЧС

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