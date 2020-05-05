У Львові в багатоповерховому будинку на вулиці Скрипника стався вибух газу, внаслідок чого почалась пожежа.

До гасіння полум’я було задіяно 7 одиниць пожежної техніки та 36 пожежників особового складу.

– На момент пожежі в квартирі перебував власник – чоловік 1981 року народження, який отримав термічні опіки 50% тіла І ступеня. Потерпілого в стані середнього ступеня важкості доставлено у Львівську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, – йдеться у повідомленні прес-служби.

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Також рятувальники оглянули задимлені квартири на сусідньому поверсі та евакуювали на свіже повітря 4 осіб.

Пожежу вдалось загасити менш як за годину.

Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва спалахнула квартира. На момент пожежі власників не було вдома.