У Львові в багатоповерховому будинку на вулиці Скрипника стався вибух газу, внаслідок чого почалась пожежа.
До гасіння полум’я було задіяно 7 одиниць пожежної техніки та 36 пожежників особового складу.
– На момент пожежі в квартирі перебував власник – чоловік 1981 року народження, який отримав термічні опіки 50% тіла І ступеня.
Потерпілого в стані середнього ступеня важкості доставлено у Львівську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, – йдеться у повідомленні прес-служби.
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Також рятувальники оглянули задимлені квартири на сусідньому поверсі та евакуювали на свіже повітря 4 осіб.
Пожежу вдалось загасити менш як за годину.
Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва спалахнула квартира. На момент пожежі власників не було вдома.