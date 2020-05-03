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Факты / Происшествия

В Святошинском районе Киева вспыхнула квартира

В Святошинском районе Киева в 9-этажном доме произошел пожар.

На улице Булаховского, 28 загорелась одна из квартир на 4 этаже. В результате происшествия повредились стены, мебель и личные вещи.

В момент пожара дома никого не было.

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В 1:49 пожар был локализован, а в 01:55 — ликвидирован. Сейчас выясняются все детали инцидента.

К слову, возле Киева загорелся магазин ТЦ Мебельный Городок. Пожар охватил 600 квадратных метров.

Источник: ГСЧС

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