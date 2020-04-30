Возле военного арсенала в Балаклее произошел пожар

Возле военного арсенала в Балаклее Харьковской области, который уже горел в марте 2017 года и привел к значительным разрушениям в городе, произошел пожар.

На расстоянии 6 км от арсенала загорелась трава.

Пожарным удалось вовремя локализовать и ликвидировать огонь. Стихия не дошла до склада боеприпасов, но риск был.

Читайте: Арсенал в Балаклее взорвали взрывчаткой в ​​земле, а не беспилотником — Арахамия

Из-за сухой погоды ситуация в Балаклее находится на постоянном контроле у ​​местных властей. Кроме того, в военной части А1352 приняли все меры, чтобы не допустить возгорание арсенала.

Напомним, ранее мы писали, что командующий Сил логистики ВСУ, генерал-лейтенант Олег Вишневский считает, что военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей.

Источник: Генштаб ВСУ