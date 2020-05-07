В Днепре подросток открыл огонь из окна ради трансляции в Instagram

В Днепре подросток открыл стрельбу из окна своей квартиры по припаркованным автомобилям и прохожим из травматического оружия.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Привокзальная. Известно, что стрелком оказался парень 2004 года рождения. Ко всему он вел прямую трансляцию в Instagram.

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На место инцидента вызвали полицию, однако злоумышленник испугался и не захотел открывать правоохранителям двери. Однако патрульные все равно его задержали.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре мужчина выстрелили в лицо 17-летнему парню. Конфликт возник из-за того, что компания подростков, которая гуляла во дворе, якобы начала донимать соседа. Мужчина сделал им замечание, но те его проигнорировали.