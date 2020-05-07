Не реагировал на замечания: в Днепре подростку выстрелили в лицо

В Днепре мужчина попал из газового револьвера в сторону 17-летнего парня.

— Возле гаражей в Самарском районе во время конфликта мужчина выстрелил из газового пистолета в сторону парня и нанес ему ранения глаза, — рассказали в полиции.

Правоохранители установили личность стрелка — им оказался 51-летний местный житель. Его задержали.

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По информации местных СМИ, конфликт возник из-за того, что компания подростков, которая гуляла во дворе, якобы начала донимать соседа. Мужчина сделал им замечание, но те его проигнорировали.

Ранее Факты ICTV писали, что в холодильнике на крыше пристройки к девятиэтажному дому в Бердянске 4 мая нашли тело женщины, 1952 года рождения. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате полученных телесных повреждений.