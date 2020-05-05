В Харькове произошло групповое нападение на журналиста, когда тот на видео фиксировал нарушения правил карантина.

Около сотни девушек и парней громко отмечали майские праздники, курили кальян и устраивали импровизированные столы в своих авто на парковке.

В ходе драки у 28-летнего Никиты Кныша отобрали телефон, рюкзак с ноутбуком и пистолет с резиновыми пулями.

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Полицию пришлось вызывать дважды: сначала правоохранители отказались общаться с нарушителями карантина.

По словам журналиста, главным аргументом полицейских стали слова “люди отдыхают”, а запрет собраний более двух людей они расценили как рекомендации.

Нападение на Никиту Кныша будут расследовать сразу по двум статьям.

— Сейчас мы устанавливаем лица неизвестных. Был проведен осмотр места происшествия, опрос свидетелей и изъятия записей с камер видеонаблюдения. Пострадавший с телесными повреждениями обратился в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь, — прокомментировал заместитель руководителя следственного управления полиции Харьковщины Олег Максимович.

По словам пострадавшего журналиста, виновным в этой он считает ситуации руководство правоохранительных органов, которое сквозь пальцы смотрит на проблему массового нарушения карантинных требований.

Напомним, Факты ICTV публиковали сюжет Чрезвычайных новостей о том, почему люди начали самостоятельно выходить из карантина в разгар пандемии коронавируса.