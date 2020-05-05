В Харькове произошло групповое нападение на журналиста, когда тот на видео фиксировал нарушения правил карантина.
Около сотни девушек и парней громко отмечали майские праздники, курили кальян и устраивали импровизированные столы в своих авто на парковке.
В ходе драки у 28-летнего Никиты Кныша отобрали телефон, рюкзак с ноутбуком и пистолет с резиновыми пулями.
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Полицию пришлось вызывать дважды: сначала правоохранители отказались общаться с нарушителями карантина.
По словам журналиста, главным аргументом полицейских стали слова “люди отдыхают”, а запрет собраний более двух людей они расценили как рекомендации.
Нападение на Никиту Кныша будут расследовать сразу по двум статьям.
— Сейчас мы устанавливаем лица неизвестных. Был проведен осмотр места происшествия, опрос свидетелей и изъятия записей с камер видеонаблюдения.
Пострадавший с телесными повреждениями обратился в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь, — прокомментировал заместитель руководителя следственного управления полиции Харьковщины Олег Максимович.
По словам пострадавшего журналиста, виновным в этой он считает ситуации руководство правоохранительных органов, которое сквозь пальцы смотрит на проблему массового нарушения карантинных требований.
Напомним, Факты ICTV публиковали сюжет Чрезвычайных новостей о том, почему люди начали самостоятельно выходить из карантина в разгар пандемии коронавируса.