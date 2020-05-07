У Дніпрі підліток відкрив вогонь з вікна заради трансляції в Instagram

У Дніпрі підліток відкрив стрілянину з вікна своєї квартири по припаркованим автомобілям і перехожим з травматичної зброї.

За попередніми даними, інцидент стався на вулиці Привокзальна. Відомо, що стрільцем виявився хлопець 2004 року народження. Крім того, він вів пряму трансляцію в Instagram.

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На місце інциденту викликали поліцію, проте зловмисник злякався і не захотів відкривати правоохоронцям двері. Однак патрульні все одно його затримали.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі чоловік вистрілив в обличчя 17-річному хлопцю. Конфлікт виник через те, що компанія підлітків, яка гуляла у дворі, нібито почала дошкуляти сусіду. Чоловік зробив їм зауваження, але ті його проігнорували.