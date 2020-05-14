На Сумщине пьяный водитель катал семерых товарищей лесом — трое теснились в багажнике

На Сумщине в городе Тростянец патрульная полиция остановила легковой автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель.

Несмотря на ряд нарушений, 33-летний местный житель еще перевозил сверхурочное количество людей — в машине было семь человек, трое из которых сидели в багажном отделении.

Компания людей направлялась на отдых в лес и решила сэкономить время, чтобы не ехать дважды.

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Водителя уже не первый раз останавливали во время вождения автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, к тому же у него нет водительского удостоверения.

На мужчину составили административный протоол.

Ранее в Дарницком районе столицы произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.