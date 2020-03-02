В ночь на 2 марта в Киеве на Бориспольском шоссе в аварию попала груженная коньяком, шампанским и другими алкогольными напитками фура.
Съехав с дороги, она снесла около 10 м отбойника и врезалась в столб. На место прибыли врачи и патрульные.
Водитель оказался в нетрезвом состоянии, а показатель уровня алкоголя в организме превышал норму в 10 раз – 2,03 промилле алкоголя в крови.
Позже мужчина признался, что пил водку.
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В Киеве из-за нетрезвого водителя груженая алкоголем фура врезалась в столб / 5 фотографий
На него составили протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).
Ранее в Дарницком районе столицы произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.
Источник: Информатор
Фото: ИнформаторТеги: ДТП в Киеве, ФураЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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