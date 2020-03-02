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Факты / Происшествия

В Киеве из-за нетрезвого водителя груженая алкоголем фура врезалась в столб

В ночь на 2 марта в Киеве на Бориспольском шоссе в аварию попала груженная коньяком, шампанским и другими алкогольными напитками фура.

Съехав с дороги, она снесла около 10 м отбойника и врезалась в столб. На место прибыли врачи и патрульные.

Водитель оказался в нетрезвом состоянии, а показатель уровня алкоголя в организме превышал норму в 10 раз – 2,03 промилле алкоголя в крови.

Позже мужчина признался, что пил водку.

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В Киеве из-за нетрезвого водителя груженая алкоголем фура врезалась в столб / 5 фотографий

На него составили протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Ранее в Дарницком районе столицы произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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