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Факты / Происшествия

Начальник отделения банка вывела со счетов клиентов более 1 млн грн

Руководитель центрального отделения государственного банка вывела со счетов 19 клиентов более миллиона гривен.

Подозреваемая вместе с другими сотрудниками, используя чужой логин и пароль, получила доступ к автоматизированной банковской системы, сообщили в прокуратуре Киева.

Без ведома клиентов они меняли информацию и создавали официальные банковские документы. Также проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов.

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После этого деньги передавали начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

Ее действия правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас проверяют информацию о возможном завладение ими еще 9 млн гривен средств клиентов.

Как писали Факты ICTV, в Одессе водитель такси ограбила свою пассажирку на 72 тыс. грн.

Водитель забрал из сумки пассажирки телефон и банковскую карту, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 тыс. грн.

Источник: Прокуратура Киева

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