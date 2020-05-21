Начальник отделения банка вывела со счетов клиентов более 1 млн грн

Руководитель центрального отделения государственного банка вывела со счетов 19 клиентов более миллиона гривен.

Подозреваемая вместе с другими сотрудниками, используя чужой логин и пароль, получила доступ к автоматизированной банковской системы, сообщили в прокуратуре Киева.

Без ведома клиентов они меняли информацию и создавали официальные банковские документы. Также проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов.

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После этого деньги передавали начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

Ее действия правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас проверяют информацию о возможном завладение ими еще 9 млн гривен средств клиентов.

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