Начальник відділення банку вивела з рахунків клієнтів понад 1 млн грн

Керівник центрального відділення державного банку вивела з рахунків 19 клієнтів більше мільйона гривень.

Підозрювана разом з іншими працівниками відділення, використовуючи чужий логін і пароль, отримали доступ до автоматизованої банківської системи, повідомили в прокуратурі Києва.

Без відома клієнтів вони змінювали інформацію та створювали офіційні банківські документи. Також проводили фіктивні операції зі зняття готівки з карткових рахунків.

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Після цього гроші передавали начальниці відділення, яка розпоряджалась ними на власний розсуд.

Її дії правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нині перевіряють інформацію щодо можливого заволодіння ними ще 9 млн гривень коштів клієнтів.

Як писали Факти ICTV, в Одесі водій таксі пограбувала свою пасажирку на 72 тис. грн.

Водій забрала з сумки пасажирки телефон та банківську картку, з якої за допомогою мобільного додатку перерахувала на своє ім’я близько 72 тис. грн.